STATISTIKA VÕRDLUS | Kes on päriselt jalgpallikoondise seni edukaim peatreener? 

Märkus: selge see, et ülaltoodud statistikal on omakorda keeruline taustsüsteem – kas või ametiaegade erinevad pikkused –, aga mingi aimduse see tehtud tööst annab. Kahtlemata avaneb reaalsem pilt kui kõikide matšide arvestamisel, sest maavõistlustel on nii palju potentsiaalseid agasid, mispärast ei ole mõistlik kõiki neid tulemusi tõsiselt võtta.