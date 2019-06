Suusasprinter Marko Kilp treenib Otepääl koos Venemaa ässadega 

„Suve plaanin kindlasti koos nendega teha. (Sergei) Ustjugov, Gleb (Retivõhh) ja kes seal kõik pundis on. Anti (Saarepuu) ja mõned sõbrad-tuttavad aitasid kontakti luua. Venelased olid väga vastutulelikud ja võtsid mind punti. Suur tänu neile,“ sõnab Kilp, kes rassib koos idanaabritega alates 10. juunist.



Ta on Seefeldi dopinguskandaali ja Raido Ränkeli alavahetuse järel ainus murdmaasuusatamise A-koondislane. Tõsi, reaalselt ei tähenda see staatus praegu midagi, sest suusaliidul pole Kilbi aitamiseks raha. Esmalt on neil vaja klattida möödunud hooaja miinust, seejärel on prioriteediks noored ja juuniorid.

„Äkki jagub raha ka vanematele, aga sellele praegu lootma ei saa jääda. Pead norgu ei lase. Tuleb ise mees olla ja endale võimalused luua,“ nendib Kilp, kes saavutas Pyeongchangi olümpiamängudel klassikasprindis 18. koha.

Ei mingit norutamist

Praegust eelarveseisu kommenteerib ta nii: „Ütleme, et elamiseks on enam-vähem. Kuidagi elab ära, aga laagrite poole pealt kõike veel koos pole. Tuleb otsida. Üks-kaks mäestikulaagrit suudaks teha, aga lumelaagrite ja võistlustega läheks keeruliseks. Õnneks on veel pikk suvi ees. Ja sügis ka, mil saab toetajaid otsida.“

Kilp jätkab: „Selles mõttes on nukker ikka, et pole hooldemeest, füsioterapeuti, massööri, treenerit... Partnerid nüüd kuidagi leidsin, aga (Vene koondise) treenerile tuleb maksta. Proovin positiivseks jääda, äkki see aitab. Pea norgu laskmine on vaimselt esimene loobumine.“