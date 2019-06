GALERII | FLORA EDU SULAB! Liliu pealöök tõi Nõmme Kaljule hinnalise võidu 

Hooaega kümne võiduga alustanud Flora on nüüd viimasest kuuest mängust kaotanud kaks (lisaks ka FCI Levadiale) ning viigistanud ühe (Narva Transiga) ja algedu tasapisi maha mänginud.

Ühtpidi veel ei mõtle tabeliseisule, sest oleme palju paremas seisus kui eelmisel aastal samal ajal. Olen kindel, et lähme veel tugevamaks. Õnneks mänguliselt olime parmed kui eelmisel sügisel tugevatega mängides, lihtsalt ei suutnud täna tulemust vormistada."

Kalju ründaja Robert Kirss ETV spordiuudistes: "Võrdne mäng, hea väljak ja võrdselt võimalusi oli, aga jah, suutsime siit oma ära võtta. Näitasime head sisu. Kaks päeva tagasi oli mäng, hea märk, et suutsime siin uuesti kõik välja panna. Arvan, et saame veel paremaks minna. On ruumi, kuhu areneda."