KALLIS! Leedu tippmeeskonnal ei jätkunud Donaldas Kairyse palkamiseks raha 

Juba hooaja lõpus levisid jutud, et Neptunas on Kairysest huvitatud, kuid tema hind võib olla kerkinud 90 000 euroni. Eile teatas Leedu korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas, et klubil polnudki Kalevi endise lootsi jaoks piisavalt raha. Sama mure oli ka teise kohaliku tipptreeneri Kestutis Kemzuraga.