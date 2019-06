Ninanuuskamine seadis rattamaailma valitseja elu ohtu 

Nädalavahetusel tulid Saint-Etienne’i haiglast hoopis rõõmsamad uudised. Froome’i hooaeg on küll läbi, aga teda opereerinud Giorgio Gresta ütles, et kuue kuu möödudes võib britt juba täielikult taastunud olla.

„Ta tundus olevat veendunud, et tahab uuesti sõitma hakata ja tippu naasta. Arsti vaatevinklist probleemi pole – ta suudab kõikidest vigastustest täielikult paraneda. Tema eest hoolitseb eesrindlik Saint-Etienne’i haigla. Paljud staarid on meie juures ennast ravimas käinud. Tal vedas, et asume sündmuspaigale nii lähedal,“ ütles doktor Gresta väljaandele La Gazzetta dello Sport.

Froome jäi oma avalduses samuti optimistlikuks. „Tean, kui palju mul vedas, et lõpuks siin olen,“ viitas ta meditsiiniasutusele. „Kuigi see on tagasilöök, lausa tohutu tagasilöök, vaatan juba tulevikku. Tee paranemiseni on pikk, aga see algab nüüd. Tahan naasta oma parimate päevade tasemele.“