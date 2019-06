Saksamaa ralliajakirjanik: minu jaoks on Ott Tänak juba MM-tiitli välja teeninud 

"Kaks aastat tagasi tõdesin Nürburgringi 24tunni sõidul, et motospordijumal on olemas. Usun seda siiani, seega olen üsna kindel, et Ott Tänak peaks tänavu autoralli MM-sarja võitma," alustas Lüttgens.

Erilist muljet avaldas talle läinud nädalavahetusel peetud Sardiinia ralli: "Arvan, et see oli Tänaku karjääri üks tugevamaid võistlusi. Vaatamata kehvale stardipositsioonile oli ta reedel kõrges mängus. Laupäeval ei leidunud talle vastast. Pühapäeval kaitses ta edu, kuniks tehnika alt vedas."

Sakslase arvates on saarlane korduvalt tõestanud, et ta on konkurentsitult kiireim. Statistika ei valeta: kaheksa ralli peale on Tänak võitnud 47 kiiruskatset ehk iga kolmanda. Lähim jälitaja Thierry Neuville on parim olnud 20 katsel.