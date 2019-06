OTSEPILT | Eesti 3x3 korvpallikoondis püüab raskest seisust välja ronida 

Usku meeskonnas jagub. "Ütlesin kuttidele, et usun siiamaani, et läheme siit grupist edasi. Peame lootma, et Puerto Rico kaotab vähemalt ühe mängu. Vastased on Venemaa ja Mongoolia, kes tundusid olevat MMile tulles kõige tugevamad. 90 protsenti on meie käes. Pole mõtet haljaavat panna ja mõelda, et kõik on läbi," sõnas Lips.