Latvala muretseb töö pärast? Nigelat hooaega tegev soomlane käis Toyota presidendi jutul 

2002. aastal esmakordselt MM-karusselli hüpanud Latvala hädad ei peitu küll täielikult temas endas, kuid kombinatsioon saatuslikest sõiduapsudest ning alatasa lagunevast Toyotast tähendab, et tänavu on mehe parimateks tulemuseteks Monte Carlo ja Argentina ralli viiendad kohad.

"Jari-Matti ütles mulle, et ta toob järgmiselt rallilt kindlasti hea resultaadi. Olles näinud kui mitmed probleemid teda tänavu on kimbutanud, olen kindel, et ühel hetkel õnn tema jaoks pöördub," vahendab tiimi pressiteenistus Toyoda sõnu.