VIDEO | Juuksekarva lõhkiajamine? Naiste jalgpalli MMil määratud penalti ajas sotsiaalmeedia marru 

Selgus, et 11 meetri karistuslöögil oli rikutud reegleid, mistõttu tuli see uuesti võtta. Uute vurireeglite kohaselt ei tohi väravavahid penaltide puhul enne lööki oma joonelt lahkuda. VAR fiskeeris aga, et Nigeeria kollkipri Chiamaka Nnadozie mõlemad jalad olid löögihetkel väravajoonelt ära liikunud.