Rakvere Tarvas naaseb meistriliigasse: „Cramot võitma ei lähe, aga mõne keskmiku elu võiks ju kibedaks teha.“ 

Arnu Lippasaar Robin Roots

Lippasaar tunnistab, et nii kiiresti meistrisarja tõusmisest ei unistanud ka nemad. "See on liiga hästi välja kukkunud," jätkas ta. "Meie nägemus oli, et äkki jõuame viie aastaga taas Meistriliiga lävele tagasi. Siin on tegemist heade asjade kokkulangemisega, et nii juhtus. Ise seda ei oodanud. Kas see on hea või halb, on nüüd iseasi, aga emotsiooni pealt on alati hea minna."