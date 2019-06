Kas koondises rikuti distsipliini? Vassiljev ei kommenteeri 

Kui tulemusi polnud, siis ikka tekkis surve. Võidi hakata kartma, et äkki tuleb jälle mõni halvem mäng. Rahvuste liigas oli mängupilt ju päris okei, aga 0 : 1 kaotused ei anna kellelegi enesekindlust juurde. Võiks ju mingil määral isegi mõista, et mõneks mänguks polnud koondis mentaalselt parimas vormis. See on jalgpalli osa. Ootad kaks-kolm kuud koondiselaagrit, aga tulemused ei toeta sind. Isegi kui teed õigeid asju, ei pruugi võitu ega viiki teenida. Mulle tundub enam-vähem loogiline, et vaimne osa kohati natuke langeb. Aga kas see tohiks nii palju langeda? Iga mängija vastutab siinkohal enda eest. Oleneb, kui tugev persoon ta on.