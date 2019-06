Jalgpall ENNUSTUS | Kellest saab Martin Reimi mantlipärija? Loogika viib kahe nimeni Õhtulehe sporditoimetus , täna, 20:55 Jaga: M

KAS PILDIL ON UUS PEATREENER? Kihlveokontorite hinnangul on kõige tõenäolisem Eesti jalgpallikoondise järgmine peatreener Igor Prins (paremal), aga Õhtulehe sporditoimetuse arvates võib alata ka Arno Pijpersi teine ametiaeg. Fotod: Martin Ahven ja Stanislav Moškov; montaaž: sporditoimetus

Kirgi kütnud Eesti jalgpallikoondise treeneritebrigaadi kollektiivne tagasiastumine on küll värske minevik, aga uus juhendaja on silmapiiril. Teatas ju vutiliidu juht Aivar Pohlak, et kandidaate on kaks – üks kodu-, teine välismaine. Seejuures olevat üks kahest selge favoriit, arvatavasti välismaalane. Õhtulehe sporditoimetus jättis kohvipaksu tassi ning ennustab selle põhjal, kes on sõelale jäänud treenerid.