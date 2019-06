Hyundai boss: meie auto peaks õige pea kiiremaks muutuma 

"Kui võidad tänu konkurentide tehnilisele ebaõnnele, tähendab see, et oled tagaajaja rollis. Oleme tõestanud, et auto on vastupidav ja see on tulemuse tegemisel oluline aspekt. Aga me ei saa lasta rallidel mööduda nii, et võtame preestri kaasa ja palvetame, et teised katkestaks," lausus Adamo.