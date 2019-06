Rannula jätkab Pärnu peatreenerina, klubil on suured plaanid 

„Võtsin väikese mõtlemisaja, vaatasin natuke ringi. Viis aastat on piisavalt pikk aeg, et vaheldusele mõelda. Olime klubi juhi Johan Kärbiga pidevalt kontaktis ja teadsime, mis seisud on,“ rääkis Rannula.

Pärnusse jäämise põhjused on erinevad: “Esiteks pole paremaid pakkumisi olnud. Teiseks on mul olnud õnn töötada väga vingete inimestega, kes on mind usaldanud. Olen saanud areneda ja oma vigadest õppida. Meeskond on vaikselt taset tõstnud ja eks treenerina ongi ju eesmärk aina kõrgemal tasemel töötada. Lisaks noored Eesti kutid, kes tahavad paremaks saada ning super fännid. Usun, et see hooaeg näitab, kas oleme võimelised veel sammu edasi astuma või hakkab lagi vastu tulema.“