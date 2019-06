ÕL AMSTERDAMIS | Eesti koondise treener: selgelt lati alt läbi minek, mina vastutan 

"Emotsiooni pealt ütlen, et meil jääb kogu aeg midagi puudu. Oleme tublid ilusad poisid, suudame kõigiga mängida, aga mängu lõpuks on ikka 2-3punktiline kaotus tablool," sõnas koondise treener Siim Raudla matši järel.

"Ühel hetkel laseme vastasel ekstralaupalli võtta, siis teeme rumala tehnilise või ebasportliku, jätame ise lisasöödu kuhugi panemata... Me polegi siin turniiril kordagi head 10 minutit kokku panna. Pidevalt tuleb paha moment sisse. Kui lubad endale nõrkuhetked sisse, siis need meeskonnad karistavad ära."

Eestlased lasid Ukraina kohe alguses mõne punktiga ette, kuid vahe nõeluti matši keskpaigaks kinni. Treeneri sõnutsi rõhutati mängu eel spetsiaalselt, et valmisolek on ülimalt tähtis. Kehva stardi taha pugeda ei saa.

"Tuleb kokku võtta. Kõik neli meest on professionaalid. Kui me ei suuda end koguda ja jääme trammi alla, siis on midagi väga valesti. Meil on võimalus Venemaale ka natuke haiget teha. Läheme igal juhul võitma," ütles Raudla.