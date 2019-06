ÕL AMSTERDAMIS | Idanaabri vastu otsustava korvi visanud Martin Dorbek: Venemaad on alati tore võita, aga kahju, et midagi kaalul polnud 

Kolm sekundit enne lõppu Eesti võidukorvi visanud kapten Martin Dorbek ei olnud hoolimata võidust sugugi rõõmsas tujus. "Venemaad on alati tore võita, aga kahju, et midagi kaalul polnud. Oleks olnud väga suur pettumus, kui me oleks ühegi võiduta koju läinud. Nüüd on lihtsalt pettumus. Läks pahasti," rääkis ta pärast kohtumist.

"Kui mäng käib 10 minutit või 21 punktini, siis võib kohtumise otsustada vigade täis tegemine ehk kaks vabaviset. Me saime iga kord vead täis. Kõige enam õpetab kogemus, mida saab otsustavaid mänge mängides. Tehnilisi ja ebasportlikke ei tohiks saada, emotsioonid on meie võimuses. Väga tähtis on see, kes suudab väsimuse pealt ja pingelistes olukordades emotsioone kontrollida," selgitas Dorbek.

"Olen käinud kolmel 3x3 MMil. Mina ei tule siia enam kogemusi saama, vaid võitma. Kui ei võida, olen pettunud. Oleks olnud muinasjutuline lugu, kui oleks esimese päeva kahe kaotuse järel nüüd kaks mängu võitnud ja edasi pääsenud. Meie dokumentaalfilmi jaoks ilusat lõppu ei tulnud," viitas ta juuli alguses teleekraanidele tulevale ETV linateosele.

Võimalik, et pikka aega saalikorvpallis Kalev/Cramot esindanud Dorbekit näeb ühe korvi all mängimas ka tulevikus.