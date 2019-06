Perekond meenutab alkohoolikuks tembeldanud spordistaari: ainult meie teame, milline ta oli 

Widing on pärit küll Oulust, kui nelja-aastasena kolis ta perega Rootsi. Teismelisena rännati Widingu hokikarjääri nimel ookeani taha Kanadasse. Lõpuks jõudiski litri tagaajaja maailma tugevaimasse liigasse NHL, kus mängis kaheksa hooaega.

Sealjuures tasub märkida, et Widing oli ajaloo kolmas Soomes sündinud jäähokimängija, kes unistuste liigasse jõudis. 1920ndatel tegi otsa lahti Albert Pudas, Penti Lund mängis sealmail 1943-53.

SportExpressenile antud intervjuus teatas pere, et nende arvates on nüüd aeg küps oma isast ja abikaasast rääkida. "Oleme tema üle ääretult uhked. Ta oli esimene rootslane, kes NHLis kanda kinnitas ja staariks tõusis," räägib Mathew.

Kahe jalaga maa peal olemisest räägib ka fakt, kuidas Widingu pojad ei mäleta, et nende isa oleks oma kuulsat nime millegi saamiseks kunagi ära kasutanud. "Ta ei tahtnud, et me isegi oma sõpradele tema hokikarjäärist räägiksime," sõnab Mathew.