Indrek Tustit Kirdist: kui praegu häid tulemusi ei viska, siis millal veel? 

Hinnatud abimees Tustit toob tulemuste paranemise üheks põhjuseks fakti, et Kirt hakkab vaikselt parimasse sportlasikka jõudma. "Vahemik 26-30 on heitjatele ja viskajatele parim. Kui praegu häid tulemusi ei viska, siis millal veel?" küsib Tustit. Kirt on 29, täpselt sama vanalt võitis Pekingi olümpiakulla kettaheitja Gerd Kanter.

Samas, hooaja esimesel võistlusel Soomes, kus ta vaid ühe viske tegi (oda maandus 89.33 peale - K.J.], oli külm ja puhus vastutuul, Magnus tegi veidi oma õlale liiga. See on jätnud väikese jälje, muidu võinuks 90 meetrit ka paar võistlust varem tulla," arvab Tustit.

Nimelt on odavise ala, kus mängivad ilmaolud ja teised tingimused väga suurt rolli. Küll leiab Tustit, et füüsilist valmisolekut silmas pidades pole Tõrvast pärit kergejõustiklane oma parimat hoogu ilmselt saavutanud.

Järgmisena võistleb Kirt sel pühapäeval Soomes, misjärel läheb ta uuesti hoovõturajale 12. juunil Monaco Teemantliiga etapil. Tustit arvab, et millalgi tuleb teha paarinädalane tugevamat sorti treeningutsükkel. "Eks ole näha, kuhu see ajaliselt sobitub.

Tustit jätkab: "Eks 90 meetrit on omamoodi psühholoogiline piir. Kui see ühel hetkel saabub, võib tulla pingelangus," ütleb ta. "Magnuse tänane seeria näitas seda. Minu jaoks on see loomulik lagunemine. Hea, et tipptulemus tuli praegu. Palju hullem oleks, kui see juhtuks tiitlivõistluste esimesel või teisel katsel ja pärast seda läheks kolm meest sinust mööda."