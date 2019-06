TOHOH! Verstappen astus kohtunike kaitseks välja, Ferrari viib Vetteli vastuolulise karistuse kohta uut infot 

Oma lühikese karjääri jooksul korduvalt karistada saanud Verstappen lisas, et usub, et kohtunikud ei soovigi tegelikult alati karistust määrata, kuid reeglid kohustavad neid selleks.

"Ta tegi kõik endast oleneva, et olukord oleks ohutu," arutles Verstappen. "Kui sõidad esikohalt välja ja tead, et Lewis on vaid 1,5 sekundi kaugusel, siis sa jätkad gaasi vajutamist ja püüad autot kontrollida.

Lewis nägi, et Vettel sõitis välja. Ta teadis vasakkurvi läbides, et Seb tuleb rajale tagasi ja sõidab loomulikult raja laiaks. Kui olnuksin Lewis, oleksin samuti raadiosidesse öelnud, et ta blokeeris mind, sest tean, et reeglites on nii kirjas ja Seb võib karistada saada. Muidugi teeb Seb vea, et rajalt üldse välja sõitis, aga minu hinnangul ei blokeerinud ta Lewist meelega ja karistus oli ebaõiglane.