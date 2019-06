VIDEO | Fantastiliselt nobe Shaunae Miller-Uibo jooksis uue maailmarekordi 

Vana tippmark 35,30 kuulus mehhiklasele Ana Guevarale, kuid oli joostud mäestikus. Tavatingimuste parim aeg oli 35,46, milleni on küündinud britt Kathy Cook ja ameeriklanna Chandra Cheeseborough.

Tasub muidugi meenutada, et 300 meetri jooks on ebastandartne ala, mida liiga tihti ei harrastata. Bahamalt pärit Miller-Uibo on tegelikult 400 meetri jooksja.