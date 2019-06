VEHKLEMISE EM | Epeemeeskond sai suurepärase võidu ja pääses veerandfinaali 

Enne kaht viimast minimatši oli Eesti (14. paigutus) 25:29 kaotusseisus, kuid Marno Allika ja Sten Priinits pöörasid kohtumise meie kasuks. See on suurepärane eneseületus, sest Prantsusmaa näol on tegemist mulluse EMi hõbedameeskonnaga.