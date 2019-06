VEHKLEMISE EM | Epeemeeskond tegi suurüllatuse, kuid kaotas pronksimatši 

Suurepärase kaitse poolest tuntud Ungari vehklejate vastu on kaotusseisust välja ronimine pea võimatu ülesanne ning kahjuks eestlased rohkem üllatusi valmistada ei suutnud. Favoriidid ei lubanud Eesti koondisel enam ohtlikusse kaugusesse jõuda ning 25:36 lõppskoor tähendas, et pronksmedalid jäid siiski püüdmatuks.

Neljas koht on siiski üle ootuste tubli – et mitte öelda suurepärane – saavutus. Eriti arvestades, et Peeter Turnau terviseprobleemide ja Nikolai Novosjolovi vigastuse tõttu kaasati meeskonda Marno Allika, kelle sportlaskarjäär vahepeal juba läbigi oli saanud ja Ruslan Eskov. Juba poolfinaali jõudmine oli suur üllatus.