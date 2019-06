KAHJU! EM-finaalturniiri korraldusõiguse saanud Eesti jäi Kuldliiga finaali ukse taha 

Eesti koondise puhul on kõige põletavam küsimus, kes läheb algkoosseisus väljakule diagonaalründajana kas keskpärases vormis olev Oliver Venno või üllatab peatreener Gheorghe Cretu hoopis head minekut näitava Hindrek Pulgaga?



Väike debatt on ka tempoosakonnas, kus juhendajal tuleb valida Kreegi-Tammemaa-Aganitsa vahel. Ning nurgas on küsimus, keda saata Robert Tähe kõrvale.



Õhtuleht pakub, et algkoosseis on Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Silver Maar.