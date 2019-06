Thierry Neuville selgitas, miks tal Sardiinia ralli ebaõnnestus 

"Ma ei olnud sellel rallil üldse konkurentsis. Polnud üldse lihtne, sest mul polnud kunagi õigeid rehve ja pidamise puudumisel pole autoga üldse tore sõita. Me testisime enne Portugali ja võib-olla oli see viga. Temperatuur ei olnud kindlasti sama, 12 kraadi ümber ja teeolud olid sootuks erinevad," selgitas Hyundai esisõitja.

Ka Lõuna-Korea rallitiimi boss Anrea Adamo tunnistas, et test polnud ideaalne, kuid teist võimalust ka ei olnud. "Sa võid eksida, kui on alternatiivid, kui on võimalus valida. Meil ei olnud rallide vahel võimalik testida. Kui alternatiiv puudub, siis võtad saadaolevast parima võimaliku tulemuse. See on kõik, mis teha saad."