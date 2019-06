Nikolai Novosjolov: poolfinaalis ja pronksimatšis oleksid minu kogemused väga vajalikud olnud 

"Õnnest jäi natuke puudu. Viimased kaks kohtumist kaotasime ikkagi medalimatšid, nii et tuju ei ole kõige parem," sõnas Novosjolov. "Muidugi, kui reaalselt hinnata olukorda, siis päev on igatpidi korda läinud, aga hetkeemotsioon on paraku selline, et oleme kaotanud kaks medalimatši ja see jätab nagu sellise ebameeldiva tunde, aga muidu on kõik hästi ja oleme konkurentsis, et võidelda olümpiapääsmete eest."

Poolfinaalis ja pronksimatšis tuli mängu treenitus

"Muinasjutt sai läbi. Me kasutasime vana kogenud meest, Marno Allikat ja teadsime, et tal on kogemusi küll ja on olnud võistkonnas pikka-pikka aega ja on medali võitnud. Arvestasimegi sellega, et vastased on ta kergelt ära unustanud ja tema tuleb ja värskuse pealt üllatab nii mõndagi vastast. Asi töötas suurepäraselt kuni jõudsime poolfinaali. Siis kahjuks juba tuli treenitus mängu. Ta on väga heas füüsilises vormis, aga vigastuse pärast ja mingil määral ka töö pärast ta väga palju vehklemistrenni ei tee. Kuni poolfinaalini ta täitis oma rolli sajaprotsendiliselt," kiitis peatreener.

"Samamoodi poolfinaalis Jüri Salm rääkis, et tuli kerge psühholoogiline plokk peale. Kui Prantsusmaaga me olime täielikud autsaiderid, prantslased olid favoriidid ja me ei tulnud neid võitma, me läksime nendega võitlema, siis poolfinaalkohtumises oli reaalne šanss jõuda finaali ja vastased olid täiesti meile võrdsed, ütleme niimoodi. Eks see tekitas võib-olla lisapingeid ka. Taanlased olid täna väga heas hoos, võtsid väga tugevad vastased maha. Nemad olid paremas konditsioonis kui meie," ütles Novosjolov, kes ka ülejäänud mehi tunnustas.

"Mis puudutab Steni, siis täna ta näitas ennast väga heast küljest ja eriti prantslastega ta läks maailma liidriga vastamisi võrdselt seisult ja suutis selle otsustava torke ära teha.Sten näitas väga head taset ja küttis samamoodi tiimikaaslasi üles ja toetas, seega väga hea. Tema esinemisega võib igatpidi rahule jääda ja mis puudutab Ruslan Eskovi, siis jah, ta sai muidugi teha ainult selles pronksimatšis kaasa ja tegi seal kaks minimatši, aga omad matšid võitis ta ära. Seis jäi nii võttes plussi, aga kahjuks ei tähendanud mitte midagi, kui võistkond kaotab. Mis on positiivne, on see, et ta võitles, ei kartnud ja see on kõige tähtsam ning ta näitas, et tulevikus võib temaga väga vabalt arvestada."

Platsil olles saab end välja elada, treenerina mitte