VÄGEV! Eesti võrkpallikoondislane liitus Prantsusmaa tippklubiga 

Poltevin on uueks hooajaks palganud juba kaheksa mängijat ning viimane neist on Eesti võrkpallikoondisesse kuuluv Teppan. "Viimane, kuid mitte vähem oluline täiendus. Renee on 25 aastat vana. Tal on olemas kaks kogemust Euroopa tippklubis: Trentino ja Belchatow," kirjutas Poltevin Facebookis.