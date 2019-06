Vehklemiskoondise oluline lüli Sten Priinits: Inimesed õnnitlevad, ju siis midagi tegime ära. Poole jalaga koondise poolt väga hea esitus! 

"Inimesed õnnitlevad. Ju siis midagi tegime ära. Poole jalaga koondise poolt väga hea esitus," arvas Priinits. "Marno Allika pole kaks aastat teinud mitte ühtegi turniiri, Jüri Salmil olid ettevalmistuslaagris abaluuga probleemid. Tiksusime kuidagi lõpuni ära, aga seda tavalist rammu ei olnud, mis esimeses kahes matšis."

Samal teemal Nikolai Novosjolov: poolfinaalis ja pronksimatšis oleksid minu kogemused väga vajalikud olnud täna, 20:33 VEHKLEMISE EM | Epeemeeskond tegi suurüllatuse, kuid kaotas pronksimatši täna, 17:46 Kuigi iseennast ei saa Priinits hinnata, on ta oma esitusega rahul. "Ega ma endale väga hinnangut ei saa anda, olin niivõrd fokusseeritud torke tegemisele ja hästi esinemisele, aga siit-sealt on tulnud tagasisidet, et täna oli päris hea vehklemine. Eks ma olen terve hooaja vältel seda head vehklemist otsinud, et on olnud väga raske leida seda, sest poolteist aastat tagasi üks väga hea treener läks Eestist ära ja pärast seda ei ole seda head enesekindlust, mis vahel oli, seda stabiilsust pole saavutanud, et selles mõttes võib rahule jääda. Täna oli tõesti hea esinemine."

MM-iks on meeskonda vaja ka kahekordset maailmameistrit

"Loodame, et meie koondise raudvara, mängiv treener ka saab ennast korda ja MM-il meiega koos kaasa teha, et siis on ka šanss olümpiale pääseda. Muidugi ega ükski keskpärane meeskond olümpiale ei kvalifitseeru. Mina, Nikolai ja Marno oleme aastaid vehelnud koos, kolmekesi ka, ilma vahetuseta. Meil on tulnud väga hästi välja ja korduvalt MK-etappidel jõudnud nelja parema hulka," sõnas Priinits, kes oli osa ka 2015. aasta EM-il hõbeda võitnud meeskonnast (Marno Allika, Nikolai Novosjolov, Sten Priinits, Peeter Turnau).

"Väga suur abi oli Marnost, kes on kogenud vehkleja, kuigi ta pikalt pole vehelnud kõrgetasemelistel turniiridel, aga siiski esimeses kahes matšis oli temast väga suur abi. Jüri ja Marno aitasid väga palju. Kui me olime vahepeal kuuetorkelises kaotusseisus, siis kogenud mehed suutsid jääda rahulikuks ja tuua kolme torke haaval meid tagasi matši ja õnneks mina ei väristanud täna. Suutsin täna pingekoormat kanda ja võidu koju tuua," jäi Priinits rahule.

Jüri Salm on pettunud

Sten Priinitsa, Marno Allika ja Ruslan Eskoviga Eestit esindanud Jüri Salm ei jäänud täielikult rahule. "Eks praegu on emotsioonid sellised, et on pettumus, et medalit ei tulnud," lausus ta.