FIFA NÕUAB: Iraani naised peavad saama õiguse MM-valikmänge vaadata! 

Eelmisel oktoobril lubati naised esimest korda pärast 40aastast keeldu Teheranis jalgpallimängu vaatama. Novembris külastasid sajad naised ka Aasia Meistrite Liiga finaali, kui kohalik meeskond Persepolis kaotas Jaapani tipule Kashima Antlersile.

"Me oleme küll teadlikud väljakutsetest ja kultuurilistest eripäradest, aga me peame jätkama siin edusammude tegemist. Mitte ainult selle pärast, et võlgneme seda naistele üle terve maailma, aga meil on ka vastutus seda teha, arvestades kõige algsemaid FIFA põhimõtteid," lisas 49aastane itaallane.

"Asjaolusid arvestades oleksin väga tänunlik kui te võiksite FIFA-t esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 15. juuli 2019, milliseid konkreetseid samme FFIRI (Iraani jalgpalliliit - toim) ja Iraani valitsus astuvad kindlustamaks, et kõikidel Iraani ja välismaa naistel, kes tahavad piletit osta, oleks lubatud pilet osta ja külastada 2022. aasta FIFA Maailmameistrivõistluste valikmänge, mis algavad septembris 2019," kirjutas FIFA boss Iraani jalgpalliliidu presidendile Medhi Tajile.