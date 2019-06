Algkoosseisus alustanud Pulk: kui keegi oleks seda mulle poolteist kuud tagasi öelnud, oleksin ta välja naernud 

"See on ikka täiesti uskumatu! Kui keegi oleks mulle poolteist kuud tagasi öelnud, et ma mängin Kuldliiga poolfinaalis põhikoosseisus, oleksin ta välja naernud. Mul on meeletult hea meel selle üle," sõnas pommitaja pärast mängu naerulsui.

Eesti meeskonna libero Rait Rikbergi mängujärgsed mõtted: "Tippspordis loeb tulemus ja selles mõttes läks täna halvasti. Kui kõiki muid asjaolusid arvesse võtta – mis seisus me enne turniiri olime, vaadata meeste vigastusi ja vaadata, kuidas me oleme treeninud, siis ütleksin, et tegime täna päris ilusaid asju. Aga tuleb tunnistada, et Türgi on praegu hirmkõva.