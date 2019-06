Teemu Suninen oma uuest kaardilugejast: ta on vanem kui mu isa, aga Sardiinias muutus ta 20 aastat nooremaks 

Suninen oli mõistagi rahul. "Arvan, et mu karjääri praeguses staadiumis on tegemist hea tulemusega. Ma ei oodanud, et juhin pärast esimest kaht metsakatset. Kiirus oli hea, ilma suurte vigadeta. Tegin reedel spinni ja pühapäeval oleks võinud rohkemgi kiirust olla. Noor poiss peab veel arenema," ütles 25aastane soomlane WRC kodulehel.

Suuri probleeme Lehtineniga harjumisel Sunineni sõnul polnud "Olen tulemuse üle väga õnnelik ja mul on hea meel, et Jarmoga koostöö toimib. Tundsin end temaga kohe mugavalt. Okei, on mingid väikesed asjad, näiteks kuidas ta hääldab aeglaseid kurve, aga see ei ole probleem. Ta on vanem kui mu isa, aga kui ta reedel autosse istus, oli ta 20 aastat noorem!"