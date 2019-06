Peatreener Cretu diagonaalründajate valikust: ega ma eile pole sündinud 

Kuulge, me räägime siin ikkagi millestki temast suuremast. Anname talle aega. See mäng on tema jaoks liiga suur. Platsi kõrvalt võib tunduda, et ta on valmis, aga kui väljakul röökimiseks läheb ning trash-talk (mentaalne töötlemine) juurde tuleb... see on ikkagi meeste mäng. Aga ta on tubli ja ühel hetkel saabub ka päev, mil tema platsile astub.