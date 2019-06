Euroopa võrkpalliliidu president: Jüri Ratas lubas 2021. aasta EMi kohta saata mulle garantiikirja 

Tänavune turniir on väga Lääne-Euroopa keskne. 2021 tahtsime tulla põhjapoole ja ka Baltikumi, mistõttu ongi valikus Soome ja Eesti. Aga ka Tšehhi ja Saksamaa. Naistest omakorda Serbia, Bulgaaria, Rumeenia ja Kreeka. Kandepind on Soomest Kreekani, ehk me katame kogu Euroopa nädalaks võrkpalliga," sõnab ta.

"Eestil on juba aastaid olnud üks aktiivseimaid võrkpalliliite Euroopas. Lisaks on teil väga hea meeskond. Kui arvestame koondisega kaasareisivate pealtvaatajate arvu, siis esimene on Soome, aga Eesti on kohe nende järel. See tähendab, et kui midagi organiseerite, on teil huvi olemas. Te olete selgelt Euroopas tõusuteel ja tahame teid toetada," täpsustab Boričić.