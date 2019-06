Hanno Pevkur võrkpalli EM-finaalturniiri korraldamisest: saime korvpalluritega kõik selgeks räägitud 

Oleme Gianniga [Cretu hüüdnimi - K.J] kokku leppinud, et ei räägi tulevikus enne kui tänane periood on läbi. Ja seda põhimõtet ma austan. Nii et teeme ühe töö lõpuni ja siis vaatame edasi.

Oled varasemalt öelnud, et sellise turniiri korraldamine läheb maksma orienteeruvalt 1,5-2 miljonit eurot, millest 500 000 on siis korraldamisõiguse tasu.

Umbes nii see suurusjärk on. Palju sõltub sellest, kummas saalis mängida: suurhall on kindlasti kallim kui Tondiraba. Aga on ka muid detaile – millal meeskonnad tulevad ja kes need üldse on, palju reklaamile kulutame. Detaile, mis on vaja enne eelarvenumbri välja ütlemist läbi käia, on palju. See kõik jääb pigem järgmisesse aastasse.

Aga sellest, et juba nüüd sai teade kõva häälega välja öeldud Kas sellest võib järeldada, et rahaline kindlust on piisav?

Kui eelarve oleks kaks aastat enne turniiri koos, siis võiksin öelda, et olen õnnega koos. Loomulikult meil täna seda ei ole. Aga meil on teadmine ja kinnitus nii pea- kui kultuuriministri ja linnajuhtide poolt, et nad on valmis appi tulema. Usun, et see aitab meid ka eratoetajate kaasamisel.

Kas võib juhtuda, et korraldame 2021. aasta finaalturniiri tuleviku arvelt?