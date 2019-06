GALERII | Eesti jäi kodusel finaalturniiril viimaseks, Täht vabandas fännide ees 

"Ei teagi, mille taha see täpselt jäi," sõnas Robert Täht pärast mängu. "Ei olnud võistkonnana seda sisu täna, et olla täielikult mängus sees. Olime ilmselt löödud. Jah, Holland oli ka ilmselt, aga nad tahtsid seda pronksi rohkem kui meie."

Sama leidis ka temporündaja Ardo Kreek: "Eile andsime endast kõik – ka need, kellel olid kergemad vigastused. Arvan, et eilsed asjad tulid tänasesse kaasa. Me ei suutnud enam ennast nii hästi kokku võtta kui oleks pidanud."