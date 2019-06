Noor Ajaxi talent võttis Ronaldot kuulda ja on liitumas Juventusega 

Vaid 19aastane Ajaxi kapten on Euroopas üks tahetumaid mängijaid. Hollandi tippklubiga tehti Meistrite Liigas suurepärane hooaeg ja alistati järjest nii Madridi Real kui ka Juventus. Palju ei jäänud ka puudu finaalist, alles lõpusekunditel murdis Tottenhami ründaja Lucas Ajaxi lootused.

De Ligt oli meeskonnas võtmemängija ning ei säranud ainult kaitses. Hollandlane lõi ka mitmeid tähtsaid väravaid. Pole siis ime, et teda asusid jahtima pea kõik Euroopa suuremad klubid. Barcelona, PSG, Manchester United, Arsenal, Müncheni Bayern jt.

Noor superstaar on aga kõikidest eelnevate klubide pakkumistest keeldunud ning on liitumas hoopis Juventusega. De Ligt lausus Rahvuste Liiga finaali järel, et Portugali ründaja Cristiano Ronaldo oli palunud tal kaaluda Itaalia suurklubi ja portugallase leivaisaga liitumist. "Ma ei saanud temast alguses aru, olin natuke šokeeritud, seega lihtsalt naersin ja ei öelnud midagi," ütles hollandlane toona.