Maruvihane Vettel: F1 reeglites on liiga palju paragrahve, loodan, et nad põletavad need paberid ära 

Vettel ütles, et otsus teda ei üllatanud, kuid on sellegipoolest maruvihane. "Arvan, et reegliteraamatus on nii palju lehekülgi, et tahtmise korral leiad kindlasti sobiva paragrahvi. Loomulikult ei ole me kohtunikega sõitude ajal nõus," sõnas neljakordne maailmameister, kelle sõnul andi FIA-le uusi asitõendeid, kuid kahjuks sellest tolku ei olnud. "Nii on. Peame edasi liikuma."

"Kõik on süüdi. Meile tehakse niimoodi liiga. Arvan, et sellega alustati juba tükk aega tagasi," sõnas Ferrari piloot, kellelt küsiti ka, kas on ehk plaanis lausa karjäär lõpetada. "Karjäär lõpetada!? Vähemalt ei satuks ma siis enam pahandustesse. Teen nalja. Mind ei huvita tegelikult."