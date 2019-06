Kirdi abiline 90-meetristest visetest: see ei ole Magnuse tippvorm 

"Kui sportlasel on tunne mugav ja kõik asjad klapivad võistluse eel ja võistluse ajal ja see tehniliselt kontrollitud katse, siis hetkel selline vorm tal on," sõnas Vister. "Ma ise arvasin, et ta on valmis heaks katseks ja et tal 90meetrine vise tuleb, see oli hästi tehtud. Võimed on tal ju olemas, aga ega see ju mingi maailmarekordiline vise ei ole, et suure üllatuse peaks tekitama, aga täiesti loogiline töökatse oli see."

Pikk hooaeg ja pikemad katsed on alles ees

"Kindlasti see ei ole tippvorm," lausus Vister. "Pigem on sellel aastal tema tase stabiilsuse poole pealt kõrgem. Kui see oleks praegu tippvorm, siis võtaks meil kogu tiimi natuke kukalt kratsima. Kindlasti see on liiga vara. Need võistlused, mis on olnud, pole need kohad olnud, kuhu on vorm ajastatud. Need on ikkagi treeningute pealt ja näiteks liikumine ei ole veel nii kerge jalgades kui võiks olla. See ongi rohkem Indreku (füüsilise valmisoleku eest vastutav Indrek Tustit -toim) poolt plaanis klappima panna.

Vister sülitas igaks juhuks kolm korda, sest vigastustega praegu probleeme pole. „Kõik on korras, ühes tükis on mees. Jälgisime, et kui viimasel katsel keegi mööda ei viska, siis pigem natuke hoidsime ennast. Meil on kaks viimast võistlust olnud praeguse hooaja ainsad, kus on kõige rohkem katseid. Ostravas tegi ta kuus katset ära, aga sel korral viis. Arvasime, et hetkel on see tark tegu."