Kert Toobal koondise hetkevormist: ei saagi kuus aastat panna nagu segane 

Kas EMile mõeldes oleks mõistlik hakata ootusi tagasi tõmbama?

Ma ei arva, et peaksime tänu sellele, et kogu kevade lähenesime täiesti teistsuguse süsteemiga, nüüd hakkama hirmsasti ümber vaatama oma asju.

See jutt on olnud algusest peale, et kui tiimis on kõik mehed olemas ja terved, siis selle meeskonnaga on võimalik mängida ja võita päris paljusid. Aga kui kõik tingimused pole täidetud, siis on see raske. Mõnes mõttes on vahepeal hea, et on ka reaalsus. Võib-olla olemegi siiamaani liiga palju võitnud. Ka selliseid mänge, mis poleks pidanud meie kasuks minema.

Türgi ja Valgevene on täpselt meiesugused meeskonnad. Holland on tegelikult MMi kaheksas.

Ehk ühel suvel ei saagi kaht head tippu teha?

Oleneb. Mängija jaoks polegi ainult kaks tippu. Pole ainult kevad ja sügis. Mängija jaoks on vahepeal üheksa kuud ka. Ta ei saa ju klubis lõdvemaks lasta, seal peab nagunii vormis olema.

See, kui palju koondises teha, on juba puhtalt see, kuidas igaüks ennast ise sunnib. Eesti koondise eelis on aastaid olnud, et mehed on tulnud siia suure hea meelega, kuna atmosfäär koondises on olnud hulga parem ja teistsugusem kui klubides.

Nad tulevad siia ja silm särab. Kogu aeg on see rütm läinud tõusvas joones. Jah, väikesed kõikumised on, aga ikkagi pidevalt on tulnud midagi uut ja suuremat. See, kui vahepeal mõni asi nii hästi ei lähe, on pigem loogiline.