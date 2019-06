Jüri Vips: katkine raadioside maksis mulle poodiumikoha 

Hiljem karistus tühistati, kuid Vipsi sõnul oli tal probleeme raadiosidega, mis tähendas, et noor Eesti sõitja seda teada ei saanud. Vips ei üritanudki selle tõttu sõidu lõppfaasis Robert Shwartzmanist and Pedro Piquet'st mööduda ning leppis neljanda kohaga.

"Nad ütlesid, et mul oli viiesekundiline karistus rajalt lahkumise eest," lausus Vips. "Nad tühistasid karistuse, kuid raadioside ei töötanud. Arvasin finišini, et mul on karistus. Sellest on väga kahju, sest mu rehvid olid palju värskemad kui mu ees sõitnud Piquet'l ja Shwarzmanil, aga ma ei rünnanud, sest arvasin, et mul oli karistus. Väikese raadioprobleemi tõttu jäime ilma kindlast poodiumi ja võib-olla ka teisest kohast