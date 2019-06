Sardiinias Tänaku ebaõnnest kasu lõiganud rallimees avaldas oma eesmärgi 

50aastasest del Barriost sai üks vanemaid MM-etapi võitnud kaardilugejaid. Hispaanlane on vastavas arvestuses kolmas, teda edestavad Arne Hertz (võitis 1991 52aastaselt Hispaania ralli) ja John Kennard (aastal 2016 oli ta Argentina rallit võites 57aastane).

Del Barrio teatas sotsiaalmeedias, et ei taha "pronksiga" leppida. Tema eesmärgiks on navigaatorina jätkata 65aastaseni, milleni pole suur osa kaardilugejatest jõudnud.

Sordoga on del Barrio töötanud erinevatel ajajärkudel, nende esimesed kokkupuuted tulid 15 aastat tagasi. Kaardilugeja on MM-sarjas osalenud 90 rallil, koos Sordoga on ta võitnud kaks etappi – tänavu Sardiinias ja kuus aastat tagasi Saksamaal.