Võimas Kirt on ühe maailma edetabeli juht, teises (veel) mitte 

Tänavu pole maailmas keegi 29aastasest Tõrvast pärit sportlasest oda kaugemale visanud. Tõsi, Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) punktitabelis pole Kirt liider – ta on teine ja jääb 38 silmaga alla Andreas Hofmannile. Kahe punktiga edestab meie mees olümpiavõitjat ja Euroopa meistrit Thomas Röhlerit.

IAAFi viimatine punktitabel – too kajastab viimase aasta jooksu tehtud viit parimat võistlust, arvesse võetakse nii odakaare pikkus kui lõppkoht võistlusel – on 18. juuni seisuga ehk rekordiparandusi see veel ei kajasta. Uus arvestus ilmub ülehomme.