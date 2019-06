Surmasuust pääsenud tennisestaar: kurjategija oleks mind tapnud, kui ma poleks teda takka kiirustanud 

Kvitova, kelle Prostejovis asuvasse korterisse tungis tennisisti kodus viibimise ajal murdvaras, selgitas toona juhtunut: "Nagu paljud teist juba ilmselt kuulnud on, ründas mind täna minu enda korteris noaga isik. Üritades end kaitsta, sain ma ränga haava oma vasakule käele." 29aastane Kvitova on just vasakukäeline mängija.

"Olen juhtumist vapustatud, aga ka õnnelik, et olen jätkuvalt elus. Vigastus on tõsine ja pean konsulteerima ekspertidega, aga kui te mind vähegi tunnete, siis teate, et ma olen tugev inimene ja võitlen lõpuni. Aitäh teie pakutud armastuse ja toetuse eest, aga nüüd palun teilt oma taastusravile keskendumiseks privaatsust."

Kvitoval läks paranemiseks umbes viis kuud. Kui füüsiliselt on ta rünnakust peaaegu täielikult taastunud, siis intervjuus The Guardianile tunnistab tšehhitar, et tema elu pole endine. "Mul oli nii palju õnne. Ausalt öeldes võiksin praegu surnuaias olla," ütleb Kvitova.

Ta meenutab saatuslikku päeva. Naine lasi kurjategija kell poole üheksa hommikul oma koju sisse, kuna viimane etendas torumeest. Tõsi, Kvitova polnud kedagi kohale kutsunud.

Kurjategija palus, et Kvitova paneks vannitoas vee jooksma. Samal ajal võttis ta suure noa ja pani selle tennisetähe kõrile. Kvitova võttis vasaku käega noaterast kinni ja suutis selle varga käest minema võidelda.

Petra Kvitova vigastada saanud käsi 2016. aastal. Petr David Josek

Verd oli igal pool ja kui Kvitova põrandale kukkus ning oma mobiiltelefoni järgi haaras, lükkas varas selle minema. Kurjategija ei kavatsenudki lahkuda, kuid tšehhitar hakkas temaga rääkima.