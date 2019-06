HURRAA! Eesti rattur võitis Euroopa mängudel hõbemedali: ütlen ausalt, ei osanud seda oodata 

Oma karjääri esimese rahvusvaheliste tiitlivõistluste medali võitnud Alo Jakin tunnistas, et ei osanud starti minnes isegi loota, et medal just tema kaela võiks saada.

Samal teemal Jalgrattasport Euroopa mängud – mainetu spordipidu otsib identiteeti "Meil on meeskonnaala ja kuigi läksime täna tiimina starti medalimõtetega, siis algselt oli plaanis teistsugune lõpplahendus," sõnas medalimees pressiteate vahendusel.

"Neli ringi enne finišit arutasime poistega, et kuidas jalad on ja mis teeme – olime valmis rünnakuteks ja võtsime vastu otsuse, et olen ise see, kes ründab. Andsin endast maksimumi ja jumal tänatud, et see töötas hästi ja ma ei vedanud kedagi alt. Olen väga õnnelik kogu meie tiimi üle ja iseenda üle. Võitja oli selgelt tugevam, olen oma teise kohaga väga rahul. See medal on minu jaoks suur kordaminek, olen väga korraliku tulemusega hakkama saanud.

Ütlen ausalt, et ei osanud seda isegi loota. Läheme igasse starti võidumõtetega, aga täna läksin starti mõttega, et aitan sprintereid ja teen kõik selleks, et ükskõik kes meist tulemust teeks, aga lõpuks tuli välja, et mina ise olin see, kes tulemusega hakkama sai."

Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu: "Ühtpidi on teine koht üle ootuste kõrge, teisalt väga üle ootuste ka ei olnud, sest medalimõtted olid meie meeskonnal peas. Plaan oli tegutseda Martin Laasi ja Mihkel Räimi jaoks, aga kõik on heas vormis ja leppisime enne starti kokku, et kui kellelgi teisel tekib võimalus, võib oma õnne proovida, kui adekvaatselt tundub, et on mingisugune võimalus.

Sel juhul kes iganes ette satub, teda me usaldame ja laseme tal oma sõitu teha. Pärast kuulsin, et Alo oli äramineku just Mihkel Räime nõuandel ette võtnud. Alo ründaski ja sai üksi minema, ühel hetkel tulid teised järgi ja sattuski ette väga tugev seltskond. Ja Alo õnneks oli tema see, kes sinna ette sattus, ta kasutas oma võimalused maksimaalselt hästi ära ja tõi kastanid tulest kenasti välja. Alo on kogu oma karjääri olnud nii tiimis kui koondises abimehe rollis ja väga harva, kui ta on saanud oma sõitu teha, nii et mingis mõttes sai ta täna oma elutöö medali."

Meeste grupisõit peeti Minski tänavatel, 180km distants koosnes 15kilomeetristest ringidest. Võitis itaallane Davide Ballerini, Jakini kaotus võitjale oli 16 sekundit. Eesti ratturiga said sama aja kirja austerlane Daniel Auer ja valgevenelane Aleksandr Riabushenko, neist austerlane sai kaela pronksi ning valgevenelane jäi medalist ilma.