RÕVE VIDEO | Kamerunlanna sülitas MMi kaheksandikfinaalis inglanna peale 

"Kui alustasin treenerikarjääri, siis oli vist Arsene Wenger see, kes ütles mulle, et võistkond on treeneri peegelpilt," lisas Neville.

See ei tundunud nagu jalgpall. Saavutasime väärt võidu, kuid jalgpallurite käitumise poolest ei olnud see MMi kaheksandikfinaal. Need kaadrid jõuavad üle kogu maailma ja noored tüdrukud näevad neid. Minu hinnangul pole see okei. Kui mu tütar neid vaatab, siis ta mõtleb, et tahab jalgpalli asemel hoopis netballi mängida."