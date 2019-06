ENESETAPP? Norra suure vutidünastia liige suri vaid 43aastasena 

Kuigi alles 1993. aastal algas tema profikarjäär, lõppes see juba kolm aastat hiljem, mil Berg otsustas vaba aasta võtta, et tegeleda oma hobidega (lumelauasõit, tennis, langevarjuhüpped jm). Temast tundsid huvi kõik Norra tippklubid ja ka Norra U21 rahvuskoondis, kuid Arild keeldus nendest pakkumistest.

Tal oli kaks vanemat venda, kes mõlemad jalgpalli mängisid, kuid Arildit peeti kõige andekamaks. Ka nende isa oli jalgpallur. "Paljud arvavad, et ta oli kolmest vennast parim, aga me ei saanud sellele kunagi vastust, sest ta oli karjääri alguses vigastatud ja haige," lausus Norra jalgpalliajakirjanik Knut Espen Svegaarden.

Eelmise nädala lõpus sai Bergi elutee otsa. Tema perekonna nimel teatas uudisest preester Odd Eidner. "Teatame suure kurbusega, et Arild otsustas meie seast varakult lahkuda. Meile jääb palju Arildist palju armastust ja häid mälestusi. Perekond on tänulik toetuse ja hoole eest sel keerulisel ajal."

Mitmed väljaanded on sellest teatest välja lugenud, et kuna Berg "otsustas lahkuda", on tegemist enesetapuga, kuid esialgu on tegemist vaid kuulujutuga ja faktilist kinnitust pole see saanud.