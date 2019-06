Aivar Pohlak: inimesed panevad nii mööda nende diktatuurijuttudega 

"Inimesed, kes võtavad hoiakuid, olles asjast kaugel, panevad nii mööda nende diktatuurijuttudega… Ma olen täiesti vastupidi, tohutult vabadust andev inimene. See on kõige olulisem mõõde: anna inimestele vabadust, kui tahad, et nad suudaksid vastutada," sõnas Pohlak.

Väljavõte artiklist: Öeldakse, et kala mädaneb peast, kuid Eesti jalgpalli probleemid on sügavamal kui ühes inimeses. Kohaliku meistriliiga ja koondiste tase on eelkõige tingitud siiski noortejalgpalli kehvast tasemest. On raske näha, kuidas Pohlak selle arengut ainuisikuliselt takistab (ja miks peakski?), tegelikult on ta ju meie vuti heaks teinud palju. Ja selles, et Pohlaku süda tiksub jalgpalli rütmis, kahtleb vaid rumal.