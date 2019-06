Suurepärase saavutuseni jõudnud Eesti autosportlane: öösel oli täiesti sürr sõita! Segasid grillisuits ja lõkked 

„Kokkuvõtvalt minu senise võidusõidukarjääri üks kurnavamaid ning väljakutsuvamaid sõite, sest Mercedes-AMG GT4 on eelmise aasta BMW M235i autoga võrreldes ikka kordades kõrgemal tasemel. Magada sai selle 24 tunni jooksul kokku vast maksimaalselt 4 tundi, sest peale igat vahetust tuli ka pool tundi füsioterapeudi laual veeta, seevastu puhast sõiduaega tuli kokku ligi 6 tundi. Natuke üle 25kilomeetrisel rajal läbisime ööpäevaga kokku 145 ringi ehk 3679 kilomeetrit ning keskmiseks kiiruseks koos boksipeatustega tuli 153 km/h," sõnas Viidas.

Ala pole ilmselgelt kõige loodussõbralikum, mida tõestavad ka järgmised näitajad. "Kulutasime ära 60 rehvi, 8 piduriketast ja 24 piduriklotsi ning põletasime ligi 2 tonni kütust," ütles võidukas rallimees. "158. startinud autost lõpetas vaid 102. Terve see aeg töötas meie auto vahetpidamata ning ühegi probleemita, mis on eelmisi arve vaadates täiesti ulmeline! Samas poleks see olnud võimalik ilma Black Falconi mehaanikute, inseneride ning minu hea sõbra ja sõidustrateegi Madis Kasemetsata, kes hetkekski sõba silmale ei saanud – minu sügav kummardus neile kõigile!"