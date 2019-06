Donald Trump kritiseeris hümni ajal põlvitanud USA jalgpallikoondislast: see on kohatu 

USA rahvuskoondisega MMil mängiv Rapinoe on juba mõnda aega hümni mängimise ajal nii käitunud, järgides ka mitme teise Ameerika sportlase eeskuju. Trumpilt küsiti, kas tema arvates oli jalgpalluri protest kohane. "Ma ei usu, et on," kõlas presidendi vastus.

"Ma ei pane vist enam kunagi hümni ajaks kätt südamele"

33aastane Rapinoe, kes tunnistas 2012. aastal oma homoseksuaalsust, on varemgi sarnaselt käitunud. Ta ütleb, et protesteerib Trumpi ebaõiglase režiimi vastu. "Ma ei pane vist enam kunagi hümni ajaks kätt südamele, nii nagu ma varem tegin," lausus ameeriklane, kellest sai esimene tuntud valge nahaga või naissoost sportlane, kes hümni ajal põlvele langenud.

Sellisel viisil protesteerimine algas 2016. aastal, mil Ameerika jalgpalli mängija Colin Kaepernick vähemuste kaitseks välja astus.