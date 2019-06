Salapärane Eesti korvpallitalent: USAs sirgub üle kahemeetrine mängujuht, keda jahivad tippülikoolid 

Sunelik sai korvpallist algteadmised Haabersti spordiklubist, kuid 2012. aastal liitus ta BC Kalevi noortemeeskonnaga. Praeguseks on selle aastakäigu tiim saanud üsna kuulsaks, sest Marko Parkoneni käe all said tuule tiibadesse nii Henri Drell, Marten Maide, Mark-Andreas Jaakson kui ka Aleksander Oliver Hint. Selle loo kangelane on jäänud eelnimetatute varju, kuid tegelikult pole tegu teps mitte kehva palluriga.