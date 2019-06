AMETLIK! MM-sarja liidrit Ott Tänakut näeb Eestimaa teedel võistlemas 

Toyota GAZOO Racing WRT kinnitas Tänaku ja Järveoja startimise Toyota Yaris WRC autoga, mis tähendab, et Rally Estonial on esindatud kõik neil WRC sarja masinat, seisab pressiteates.

Tänak ja Järveoja hoiavad MM-sarjas kaheksa etapi järel liidrikohta. Tänavu on nad võitnud kolm võistlust. Ühtekokku on poodiumi kõrgeimale astmele tõustud üheksal korral. Kodustel teedel sõidetav ralli on neile oluline.

Tänak:

"Mul on väga hea meel, et saame ka sel aastal sõita koduteedel Toyota Yaris WRC ralliautoga. Väga positiivne on näha, et see sündmus muutub iga aastaga aina tugevamaks. Tundub, et sel korral ootab ees veelgi tihedam konkurents, kuna esindatud on kõik WRC tiimid. Teame juba eelmisest aastast, et sel rallil osalemine on heaks ettevalmistuseks Soomeks, nii meile endile kui ka tiimile. Kodupubliku ees on võit alati kõige magusam ja ma tõesti nautisin eelmist aastat. Loodetavasti suudame ka tänavu pakkuda fännidele meeldejääva rallielamuse ja palju positiivseid emotsioone."

Tommi Mäkinen, Toyota meeskonna juht:

"Oleme väga rõõmsad, et Ott ja Martin saavad ka sel aastal Rally Estoniast osa võtta. Me näeme väga palju Eesti fänne erinevatel rallidel üle maailma, kes meie tegemistele kaasa elavad ja mul on väga hea meel, et saame neile taaskord midagi tagasi anda. Ott ja Martin võitsid eelmisel aastal Rally Estonia ning paar nädalat hiljem domineerisid ka Soome rallil, loodetavasti toob see meile sama palju kasu ka sel aastal."

Marek Maide, Toyota Baltic AS juhatuse liige: